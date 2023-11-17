GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılsada devam eden haftalar önemli bir seri yakaladı.
Cimbom 10 maçlık bir galibiyet serisi elde ederek ezeli rakibi Fenerbahçe ile yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı başarmıştı.
Aslan'ın bu galibiyet serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik kaybedilen maç sonrası sona erdi.
Cimbom milli araya Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer alarak girdi.
Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son olarak Bayern Münih'e deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
Son maçlarda alınan olumsuz skorların ardından sarı-kırmızılı yönetim devre arasının da yaklaşmasıyla transferde vites yükseltti.
Sarı-kırmızılılarda transferde geleceğe yönelik yatırımlar da büyük önem taşıyor.
Bu anlamda Okan Buruk'tan U17 milli takımının Almanya ile oynanacak olan hazırlık maçı için alt yapı izlemeden sorumlu iki ismi Antalya'ya gönderme kararı aldığı öğrenildi.
Buruk'un özellikle Almanya'nın U-17 milli takımındaki Türk asıllı Bilal Yalçınkaya'nın yakından takip edilmesini istediği öğrenildi.
Bu anlamda gurbetçi yetenek ile ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.
BİLAL YALÇINKAYA KİMDİR?
Genç yetenek, 30 Mart 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.
17 yaşındaki on numara futbola Almanya'nın Süderelbe takımının altyapısında başladı.
Ardından St. Pauli takımının yolunu tuttu. Futbolcunun St. Pauli'nin ardından bir sonraki durağı Hamburg altyapısı oldu.
Bilal Yalçınkaya ayrıca Almanya U17 Takımı'nın güncel olarak formasını terletiyor.
Ana mevkisi on numara olan genç yetenek sol kanat pozisyonunda da görev alabiliyor.