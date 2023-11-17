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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da devre arası transfer dönemi yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. Buruk, o genç yetenek için özellikle talimat verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:23
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılsada devam eden haftalar önemli bir seri yakaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Cimbom 10 maçlık bir galibiyet serisi elde ederek ezeli rakibi Fenerbahçe ile yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı başarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Aslan'ın bu galibiyet serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik kaybedilen maç sonrası sona erdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Cimbom milli araya Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer alarak girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son olarak Bayern Münih'e deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Son maçlarda alınan olumsuz skorların ardından sarı-kırmızılı yönetim devre arasının da yaklaşmasıyla transferde vites yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Sarı-kırmızılılarda transferde geleceğe yönelik yatırımlar da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Bu anlamda Okan Buruk'tan U17 milli takımının Almanya ile oynanacak olan hazırlık maçı için alt yapı izlemeden sorumlu iki ismi Antalya'ya gönderme kararı aldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Buruk'un özellikle Almanya'nın U-17 milli takımındaki Türk asıllı Bilal Yalçınkaya'nın yakından takip edilmesini istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Bu anlamda gurbetçi yetenek ile ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

BİLAL YALÇINKAYA KİMDİR?

Genç yetenek, 30 Mart 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

17 yaşındaki on numara futbola Almanya'nın Süderelbe takımının altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Ardından St. Pauli takımının yolunu tuttu. Futbolcunun St. Pauli'nin ardından bir sonraki durağı Hamburg altyapısı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk gurbetçi yıldız için özellikle talimat verdi!

Bilal Yalçınkaya ayrıca Almanya U17 Takımı'nın güncel olarak formasını terletiyor.

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