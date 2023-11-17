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GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Cedric Bakambu'ya, sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Bakambu, beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Kongolu futbolcu, şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Yıldız ismin, devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un devre arasında elden çıkarmak istediği Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Bakambu, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Kongolu golcü için sezon başında 700 bin euro bonservis bedeli ödenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al-Nasr formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Tecrübeli isim, sezon başında Galatasaray'la sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 1.82 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Deneyimli ismin sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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