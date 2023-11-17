GALATASARAY HABERLERİ - Cedric Bakambu'ya talip çıktı! Yeni adresi...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Bakambu, beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'a sezon başında transfer olan Cedric Bakambu, beklentilerin altında kaldı.
Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Kongolu futbolcu, şans bulduğu maçlarda iyi bir performans sergileyemedi.
Yıldız ismin, devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un devre arasında elden çıkarmak istediği Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu.
Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.
Bakambu, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attı.
Kongolu golcü için sezon başında 700 bin euro bonservis bedeli ödenmişti.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı.
Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al-Nasr formaları giydi.
Tecrübeli isim, sezon başında Galatasaray'la sözleşme imzaladı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 1.82 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Deneyimli ismin sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon euro...