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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'den kiraladığı Angelino için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bekin sözleşmesindeki o maddeyi kaldırmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:29
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Galatasaray üç maçta daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Alman kulübüyle yapılan kontrata göre şartı bağlı 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan sarı-kırmızılılar, Leipzig'le yeniden pazarlığa başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için bu zorunlu maddenin kaldırılmasını isteyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Özellikle Kazımcan'ın Bayern Münih ve Hatay maçlarında sergilediği kötü performans sarı-kırmızılılarda endişe yaratırken, forma için Angelino yeniden en güçlü aday haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

İspanyol oyuncunun 3 maç oynaması ile opsiyonun devreye girecek olması Galatasaray'da yetkilileri endişelendiriyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Bu riski ortadan kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Leipzig ile masaya oturup yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Buna göre kulüpler anlaşma sağlarsa zorunlu satın alma opsiyonu kalkacak ve yine taraflar memnun kalırsa yazın bonservis için yeni bir pazarlık süreci başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Angelino, Galatasaray'dan bu sezon 2.3 milyon euro alacak.

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