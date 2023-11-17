GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Angelino'nun sözleşmesindeki o madde için harekete geçti!

Galatasaray üç maçta daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray üç maçta daha oynarsa 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için bu zorunlu maddenin kaldırılmasını isteyecek.
Özellikle Kazımcan'ın Bayern Münih ve Hatay maçlarında sergilediği kötü performans sarı-kırmızılılarda endişe yaratırken, forma için Angelino yeniden en güçlü aday haline geldi.
İspanyol oyuncunun 3 maç oynaması ile opsiyonun devreye girecek olması Galatasaray'da yetkilileri endişelendiriyordu.
Bu riski ortadan kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Leipzig ile masaya oturup yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor.
Buna göre kulüpler anlaşma sağlarsa zorunlu satın alma opsiyonu kalkacak ve yine taraflar memnun kalırsa yazın bonservis için yeni bir pazarlık süreci başlayacak.
Angelino, Galatasaray'dan bu sezon 2.3 milyon euro alacak.
İspanyol futbolcu şimdiye kadar 17 resmi maçta forma giyerken 1 gol, 1 asiste imza attı.