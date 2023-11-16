Haberler Galatasaray Sanchez tam isabet

Sanchez tam isabet

Galatasaray bu sezon Zaha ve Ziyech başta birbirinden önemli isimler transfer etti ama Sanchez başarılı futboluyla aradan sıyrılan isim oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sanchez tam isabet

Galatasaray'ın son transferlerinden birisi olan Davinson Sanchez ilk sezonunda takımın değişmez isimlerinden birisi haline geldi. 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan kadroya katılan Kolombiyalı stoper, 'hayatta bozulmaz' denilen Abdülkerim-Nelsson ikilisini adeta ortadan böldü. Ortaya koyduğu futbolla Danimarkalı oyuncuyu taca çıkardı. Bu sezon alınan K. Demirbay, Angelino, Bakambu, Halil, Tete, Zaha, Ndombele, Ziyech gibi isimleri gölgede bıraktı. Okan Buruk'un yeni muhafızı Sanchez, Galatasaray'a geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. 27 yaşındaki oyuncu, 7'si Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 10 maçın 10'unda da 11'de oynadı ve toplamda 900 dakika süre aldı.

Okan Buruk'un ilk tercihi haline gelen Sanchez, Nelsson'un pabucunu dama attı. Yedek kalmaya alışkın olmayan ve bunu belli eden Danimarkalı yıldızın, ara transferde gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da şok ayrılık! Yıldız oyuncu anlaşmaya vardı
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
Uruguaylı stoper için transfer teklifi!
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer savaşı! Önce G.Saray sonra F.Bahçe!
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!
2024 memur, emekli memur maaşı hesaplama
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
LA NİNA KIŞI YÜZÜNÜ GÖSTERECEK: Montları, botları hazırlayın! | İstanbul hava durumu 16 Kasım
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? 07:31
Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! 00:54
Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! Batshuayi sevindi Tadic üzüldü! 00:52
G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! G.Saray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! 00:19
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 00:19
Çalımbay'dan Aboubakar ve Burak Yılmaz sözleri! Çalımbay'dan Aboubakar ve Burak Yılmaz sözleri! 00:19
Daha Eski
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor! 00:19
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam 00:19
Altay Bayındır'a gün doğdu! Altay Bayındır'a gün doğdu! 00:19
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 00:19
NBA'de Oosterwolde vakası! NBA'de Oosterwolde vakası! 00:19
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 00:19