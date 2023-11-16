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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 21:34
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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30 ve 16.30'da yapacağı idmanlarla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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