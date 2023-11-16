Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Dakikadaki maliyeti yaklaşık 800 bin lira

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Dakikadaki maliyeti yaklaşık 800 bin lira

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, hayal kırıklığı yarattı. Fransız orta saha, yıllık ücretine karşılık aldığı süreyle Icardi, Boey gibi yıldızları geride bıraktı. Öte yandan Ndombele kendini toparlayamazsa, sarı-kırmızılılar alternatifini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 12:22
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Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Ancak Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Özellikle orta sahadaki sıkıntılara çare olması için Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Okan Buruk'un 7 maçta 123 dakika süre verdiği Ndombele, skora katkı sağlayamadı.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Galatasaray'a 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan 26 yaşındaki futbolcu, en pahalı yedek konumuna düştü.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Fransız futbolcu, bu özelliğiyle takım arkadaşlarına da fark attı.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Sabah'ın haberine göre; Ndombele'nin şu an için dakikası 25 bin 203 Euro...

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro...

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Ndombele'den teknik direktör Okan Buruk da umudunu kesmek üzere...

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Öte yandan Ndombele'nin durumuna göre sarı-kırmızılıların B planı belli oldu.

Galatasaray'da Ndombele pahalıya patladı! Yönetimin B planı hazır

Fransız yıldız toparlanamazsa devre arasında yollar ayrılacak.

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