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GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Davinson Sanchez'in transferi sonrası yedeğe çekilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'un ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Danimarkalı stoperle ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 13:40
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GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı 31 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Kadroya 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen bir futbolcu takviyesi yapmayı planlayan Cimbom'da aynı zamanda ayrılıklar da yaşanacak.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Davinson Sanchez transferinin ardından bu sezon gölgede kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Nelsson'un menajeriyle gelecek planı için bir araya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

AYRILMA TALEBİNİ İLETTİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Nelsson'un menajeri, futbolcunun takımdan ayrılma isteğini net bir dille yönetime iletti. Ayrıca yönetimin de bu talep sonrasında planı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında Victor Nelsson'u 20-25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı yönetim, performansıyla bu sezon beklentilerin altında kalan futbolcudan düşük bir gelir elde etmek istemiyor.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

HEDEF KİRALAYIP, SONRA SATMAK

Galatasaray; öncelikle Victor Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir kulübe kiralamak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Nelsson'un kiralık gideceği takımda başarılı olmasını ve yeniden piyasa değerini bulmasını isteyen yönetim, sezon sonunda ise futbolcuyu hedeflediği gelir karşılığında satmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maçta 1015 dakika süre alan ve 11 karşılaşmada başlangıç kadrosunda yer alan Nelsson'un devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

AVRUPA TAKIMLARININ RADARINDA

İngiltere'den Tottenham ile Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Atalanta ve İspanya'dan Sevilla ile transferde sıkça anılan Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Stoper dışında ihtiyaca yönelik ön liberoda da oynayabilen 1.85 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 19 milyon Euro değer biçiliyor. 25 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 95 maçta oynarken, 2 gol, 1 asist katkısı verdi.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY'A MALİYETİ VE MAAŞI

Hatırlanacağı üzere Victor Enok Nelsson için Galatasaray, Kopenhag ile anlaşma yaparken oyuncunun eski kulübüne 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu ise Cimbom'da yıllık 1.3 milyon Euro gelir elde ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

NELSSON'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyerinde daha önce Kopenhag ve Nordsjaelland takımlarında top koşturan Nelsson toplamda 285 maçta 5 gol, 4 asist üretti.

GALATASARAY HABERİ - Nelsson ile ilgili sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Danimarka Milli Takımı'nda da 10 maçta oynayan Nelsson, 11 Ağustos 2021 tarihinden beri sarı-kırmızılı takımın başarısı için ter döküyor.

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