GALATASARAY HABERİ - Levent Tüzemen'den Okan Buruk'a sert eleştiri! "Şöhretli oyuncuların baskısı..."

Sadece gol atmak marifet değil, takıma da destek vermek şart... Örneğin; Mertens, Galatasaray'ın saha içindeki gülen yüzü ve enerji deposuydu. Arkadaşlarını motive etti, hata yapanın sırtını sıvazladı. Kendi attığı gollerin dışında hangi takım arkadaşı gol attıysa, onu sevinçle kucaklayan hep Belçikalı yıldız oldu. Icardi tribünleri ateşledi. Mütevazı davrandı. Hatta bir Kasımpaşa maçında kendisine gol pası veren Kerem'i sırtında taşıdı.