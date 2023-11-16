Haberler Galatasaray Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da performansıyla beklentilerin altında kalan Cedric Bakambu'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Ayrılacağı yönündeki söylentilerle gündemden düşmeyen Bakambu, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaparak takımdaki geleceğiyle ilgili kararını iletti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Cimbom'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin durumu da netlik kazanmaya başladı.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de performansıyla sınıfta kalan Cedric Bakambu.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Takımdan ayrılması gündemde olan Demokratik Kongolu forvet, geleceği yönündeki kararını verdi.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Bayern Münih maçında oyuna sonradan dahil olan ve 1 de gol atan Bakambu, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

ICARDI SAKATKEN BİLE TERCİH EDİLMEDİ
Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gölgesinde kalan ve yıldız golcünün sakat olduğu dönemde bile tercih edilmeyen 32 yaşındaki futbolcu için, 'devre arasında takımda ayrılacağı' yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

OKAN BURUK'TAN ŞANS İSTEDİ
Milli arada özel çalışmalar yapan Bakumbu, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaparak şans bulması halinde kendisini göstereceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

GOL KRALI OLARAK GELDİ
Golcü futbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Süper Ligi'nde attığı 18 golle gol krallığı yaşarak Galatasaray'a geldi.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 2'si ilk 11 olmak üzere 11 karşılaşmada görev alan Cedric Bakambu, sadece 266 dakika süre alabildi.

Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Bakambu, Galatasaray formasıyla tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı attı.

DİĞER
Ünlü mayo markasının veliahtlarına mahkemeden iyi haber! Ünlü tekstilci iki oğlunu mirastan men etmişti...
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: "Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız"
F.Bahçe'den 4'lü takviye!
Uruguaylı stoper için transfer teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer savaşı! Önce G.Saray sonra F.Bahçe!
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi!
Arjantin - Uruguay maçı hangi kanalda?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Kasım 2023)
A101'DEN MUHTEŞEM KASIM İNDİRİMLERİ | A101 ALDIN ALDIN 16 Kasım Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakambu G.Saray'dan ayrılacak mı? Bakambu G.Saray'dan ayrılacak mı? 09:50
Krunic'ten şaşırtan hamle! F.Bahçe'ye gelmek için... Krunic'ten şaşırtan hamle! F.Bahçe'ye gelmek için... 09:46
Kolombiya - Brezilya maçı hangi kanalda? Kolombiya - Brezilya maçı hangi kanalda? 09:37
Venezuela - Ekvador maçı hangi kanalda? Venezuela - Ekvador maçı hangi kanalda? 09:29
Danimarka - Slovenya maçı ne zaman? Danimarka - Slovenya maçı ne zaman? 09:14
Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? 09:10
Daha Eski
İngiltere - Malta maçı ne zaman? İngiltere - Malta maçı ne zaman? 09:07
İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? 09:03
Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 08:46
Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman? Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman? 08:39
Kazakistan - San Marino maçı ne zaman? Kazakistan - San Marino maçı ne zaman? 08:32
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? 07:31