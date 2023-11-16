Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ile özel görüştü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla liderliği averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırarak milli araya girdi.
Milli ara ile birlikte gözler transfere çevrildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla liderliği averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırarak milli araya girdi.
Milli ara ile birlikte gözler transfere çevrildi.
Cimbom'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin durumu da netlik kazanmaya başladı.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de performansıyla sınıfta kalan Cedric Bakambu.
Takımdan ayrılması gündemde olan Demokratik Kongolu forvet, geleceği yönündeki kararını verdi.
AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Bayern Münih maçında oyuna sonradan dahil olan ve 1 de gol atan Bakambu, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.
ICARDI SAKATKEN BİLE TERCİH EDİLMEDİ
Aslan'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gölgesinde kalan ve yıldız golcünün sakat olduğu dönemde bile tercih edilmeyen 32 yaşındaki futbolcu için, 'devre arasında takımda ayrılacağı' yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.
OKAN BURUK'TAN ŞANS İSTEDİ
Milli arada özel çalışmalar yapan Bakumbu, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaparak şans bulması halinde kendisini göstereceğine inancının tam olduğunu söyledi.
GOL KRALI OLARAK GELDİ
Golcü futbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Süper Ligi'nde attığı 18 golle gol krallığı yaşarak Galatasaray'a geldi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 2'si ilk 11 olmak üzere 11 karşılaşmada görev alan Cedric Bakambu, sadece 266 dakika süre alabildi.
Bakambu, Galatasaray formasıyla tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı attı.