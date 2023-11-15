TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray önemli bir transfere imza atarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray önemli bir transfere imza atarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
24 yaşındaki on numara 2. yarıda gösterdiği performansla Galatasaray'ın sezon sonunda ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmesinde önemli bir katkı sağlamıştı.
Cimbom sezonu şampiyonlukla tamamlarken İtalyan futbolcu, Galatasaray'ın şampiyon unvanıyla Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılmasında büyük rol oynamıştı.
Yıldız isim, Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırarak taraftarlardan alkış almış ve sarı-kırmızılı camianın büyük sevgisini kazanmıştı.
Zaniolo yaz transfer döneminde ise Aston Villla'ya kiralık olarak gitti.
Cimbom 5 milyon Euro'yu kasasına koyarken, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yazdırmıştı.
Bu maddenin devreye girmesi için futbolcunun Aston Villa adına maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alması gerekiyor.
Zaniolo şimdiye kadar bu kriterin yalnızca yüzde 69'ını karşıladı.
8 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 6 maçın sadece 1'inde 30 dakikadan fazla şans bulabildi.
Futbolcunun Aston Villa'ya kiralanmasının ardından o flaş gerçek ortaya çıktı.
Sabah'ın derlediği habere göre Zaniolo'ya yatırım yapmak yerine Tete ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray bu transferlerden beklediği verimi henüz alamadı.
İtalyan oyuncu geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.
Ziyech - Tete ikilisi ise toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterebildi.
İki oyuncunun gelecek maçlarda gösterecekleri futbol, sarı-kırmızılı camia tarafından büyük merak konusu.