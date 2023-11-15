Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo yaz transfer döneminde Galatasaray'dan, İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gitmişti. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda 24 yaşındaki oyuncunun eksikliğinde o gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:59 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:02
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray önemli bir transfere imza atarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

24 yaşındaki on numara 2. yarıda gösterdiği performansla Galatasaray'ın sezon sonunda ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirmesinde önemli bir katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Cimbom sezonu şampiyonlukla tamamlarken İtalyan futbolcu, Galatasaray'ın şampiyon unvanıyla Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılmasında büyük rol oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Yıldız isim, Fenerbahçe ağlarını 2 kez havalandırarak taraftarlardan alkış almış ve sarı-kırmızılı camianın büyük sevgisini kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Zaniolo yaz transfer döneminde ise Aston Villla'ya kiralık olarak gitti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Cimbom 5 milyon Euro'yu kasasına koyarken, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu yazdırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Bu maddenin devreye girmesi için futbolcunun Aston Villa adına maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alması gerekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Zaniolo şimdiye kadar bu kriterin yalnızca yüzde 69'ını karşıladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

8 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 6 maçın sadece 1'inde 30 dakikadan fazla şans bulabildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Futbolcunun Aston Villa'ya kiralanmasının ardından o flaş gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Sabah'ın derlediği habere göre Zaniolo'ya yatırım yapmak yerine Tete ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray bu transferlerden beklediği verimi henüz alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

İtalyan oyuncu geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

Ziyech - Tete ikilisi ise toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans gösterebildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

İki oyuncunun gelecek maçlarda gösterecekleri futbol, sarı-kırmızılı camia tarafından büyük merak konusu.

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