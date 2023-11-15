Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti.
Takvim'in haberine göre yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi.
Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.
266 DAKIKA OYNADI
Bakambu bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta forma giydi.
32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda toplam 266 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde sadece 1 gol attı.
Bakambu, delasmanda oynanan Bayern Münih maçında ağları sarsmıştı.
Demokratik Kongo'lu santrfor bu 11 maçın sadece 1 tanesinde ilk 11'de forma şansı bulabildi.
Cedric Bakambu, 42 kez forma giydiği Demokratik Kongo Milli Takımı'nda 15 gole imza attı.
Bakambu'nun aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunuyor.