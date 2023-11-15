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Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda süre almakta zorlanan o isim, isyan etti. Yıldız oyuncu, forma şansı bulamamaya devam etmesi halinde Cimbom'dan ayrılmak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu isyan bayrağını çekti.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Takvim'in haberine göre yeterli süre alamadığını yönetici Erden Timur'a ileten Bakambu, "Eğer bu şekilde devam edecekse ben devre arasında takımdan ayrılmak istiyorum" dedi.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Bakambu'nun sözlerini not eden Erden Timur oyuncuya müspet ya da menfi bir cevap vermedi.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

266 DAKIKA OYNADI

Bakambu bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta forma giydi.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda toplam 266 dakika sahada kaldı.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde sadece 1 gol attı.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Bakambu, delasmanda oynanan Bayern Münih maçında ağları sarsmıştı.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Demokratik Kongo'lu santrfor bu 11 maçın sadece 1 tanesinde ilk 11'de forma şansı bulabildi.

Galatasaraylı isimden ayrılık tehdidi! "Eğer böyle devam ederse..."

Cedric Bakambu, 42 kez forma giydiği Demokratik Kongo Milli Takımı'nda 15 gole imza attı.

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