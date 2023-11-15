Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda bulunan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkarak şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bu doğrultuda yoluna devam eden Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, özellikle son iki sezondur yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem oldu.
Çok sayıda yıldız ismi takıma kazandıran Aslan, önümüzdeki ara transfer dönemini de hareketli geçirecek.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın devre arası transfer planı şimdiden belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Aslan 3 pozisyona takviye için çalışmalarına başladı.
NDOMBELE VEDA EDİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un ilk planda 8 numara istediği ve Ndombele'den umudunu kestiği öğrenildi.
6 numara da oynayabilen bir 8 numara isteyen genç teknik adamın, hem Torreira'yı yedeklemek hem de Uruguaylı futbolcuyu zaman zaman ön tarafta kullanmak için böyle bir tercihte bulunduğu belirtildi.
Buruk, sol bek takviyesi için de yine scout ekibinden çalışmalara başlamasını istedi.
Bu çerçevede sol bek pozisyonu için Sacha Boey'de olduğu gibi scout transferinin planlandığı belirtildi.
İnişli çıkışlı performans sergileyen Angelino konusunda ise kararın önümüzdeki günlerde verileceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılılar forvet takviyesi için de kolları sıvadı.
Bakambu'dan istediği verimi tam olarak alamayan teknik patron Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin yedeklenmesi ve aynı zamanda sakatlık, yorgunluk, ceza gibi durumlar dikkate alınarak bir forvet takviyesi istediği ifade edildi.