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Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'a mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık netleşirken, teknik direktör Okan Buruk'un raporuı doğrultusunda 3 bölgeye takviye yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:34
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Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda bulunan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkarak şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Bu doğrultuda yoluna devam eden Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılılar, özellikle son iki sezondur yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem oldu.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Çok sayıda yıldız ismi takıma kazandıran Aslan, önümüzdeki ara transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın devre arası transfer planı şimdiden belli oldu.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Milliyet'in haberine göre; Aslan 3 pozisyona takviye için çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

NDOMBELE VEDA EDİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk planda 8 numara istediği ve Ndombele'den umudunu kestiği öğrenildi.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

6 numara da oynayabilen bir 8 numara isteyen genç teknik adamın, hem Torreira'yı yedeklemek hem de Uruguaylı futbolcuyu zaman zaman ön tarafta kullanmak için böyle bir tercihte bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Buruk, sol bek takviyesi için de yine scout ekibinden çalışmalara başlamasını istedi.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Bu çerçevede sol bek pozisyonu için Sacha Boey'de olduğu gibi scout transferinin planlandığı belirtildi.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

İnişli çıkışlı performans sergileyen Angelino konusunda ise kararın önümüzdeki günlerde verileceği aktarıldı.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılılar forvet takviyesi için de kolları sıvadı.

Galatasaray'da dev operasyon başladı! 1 ayrılık 3 transfer

Bakambu'dan istediği verimi tam olarak alamayan teknik patron Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin yedeklenmesi ve aynı zamanda sakatlık, yorgunluk, ceza gibi durumlar dikkate alınarak bir forvet takviyesi istediği ifade edildi.

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