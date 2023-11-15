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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Cimbom'un yaz transfer döneminde istediği, ancak alamadığı oyuncu için harekete geçti. Timur, yıldız futbolcu için nabız yokladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar iyice hızlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Cimbom'un ilgilendiği söz konusu isim Youri Tielemans...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'nın orta sahadaki yıldızı için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Timur, yaz transfer döneminde de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübünün nabzını yokladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Tielemans'ı teknik direktör Okan Buruk da takımda görmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Timur, Belçikalı futbolcuyu ara transferde kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

YOURI TIELEMANS KİMDİR?

Youri Tielemans, 7 Mayıs 1997'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Belçikalı orta saha oyuncusu, kariyerine Anderlecht takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

2017 yılında Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Monaco'da 65 maça çıkan Tielemans, 6 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Ocak 2019'da İngiliz ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Leicester City'de geçirdiği 3,5 sezonda 195 maçta forma giydi. 28 gol ve 26 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

2022-2023 sezonunun sonunda Leicester'la sözleşmesi sona eren Tielemans, Aston Villa'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Yıldız futbolcu, Aston Villa'da sadece 7 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

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