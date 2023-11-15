GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Yazın olmadı devre arası gelecek

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar iyice hızlandı.
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar iyice hızlandı.
Sarı-kırmızılılar, eski gözdesi için yeniden harekete geçti.
Cimbom'un ilgilendiği söz konusu isim Youri Tielemans...
Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'nın orta sahadaki yıldızı için düğmeye bastı.
Timur, yaz transfer döneminde de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübünün nabzını yokladı.
Tielemans'ı teknik direktör Okan Buruk da takımda görmek istiyor.
Timur, Belçikalı futbolcuyu ara transferde kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.
YOURI TIELEMANS KİMDİR?
Youri Tielemans, 7 Mayıs 1997'de dünyaya geldi.
Belçikalı orta saha oyuncusu, kariyerine Anderlecht takımında başladı.
2017 yılında Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.
Monaco'da 65 maça çıkan Tielemans, 6 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Ocak 2019'da İngiliz ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.
Leicester City'de geçirdiği 3,5 sezonda 195 maçta forma giydi. 28 gol ve 26 asist kaydetti.
2022-2023 sezonunun sonunda Leicester'la sözleşmesi sona eren Tielemans, Aston Villa'ya transfer oldu.
Yıldız futbolcu, Aston Villa'da sadece 7 kez ilk 11'de sahaya çıktı.