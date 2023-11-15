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GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Galatasaray, milli araya Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer alarak girdi. Cimbom'u milli aranın ardından aralık ayında bekleyen tehlike ise takımın teknik direktörü Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:56
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GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor'a Mersin'de 2-1'lik skorla mağlup olarak milli araya lider girme fırsatını geri çevirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Cimbom sezon sonunu şampiyonlukla tamamlamak isterken, takımı büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Milli ara dönüşü Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Sahasında Alanyaspor ve Manchester United'ı ağırlayıp kasım ayını galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin yoğun maç temposu bu iki karşılaşma sonrası gerçekleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Aralık ayında 7 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılar, bu 7 karşılaşmandan 2'sini Fenerbahçe'ye, 1'ini ise Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak Galatasaray, 2 hafta sonra da derbi haftasına girecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Önce 24 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, ardından 29 Aralık Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek.


GALATASARAY HABERLERİ | Aralık ayı Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor!

Aralık ayında yoğun maç trafiği ile birlikte 2 derbi karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılılar, bu maçları kayıpsız geçmek istiyor.

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