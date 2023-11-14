Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen yıldız isimler

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen yıldız isimler

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezon başında Tottenham'dan merkez orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamazken Cimbom'da devre arasında futbolcuyla yolların ayrılması gündemde. Galatasaray, futbolcunun yerine ise devre arası için pek çok yıldız ismi listesine eklendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:44
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Cimbom gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da başarılı olabilmek adına iddialı bir kadro kurabilmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Bu anlamda sarı-kırmızılılar pek çok yıldızı kadrosuna dahil etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Galatasaray'da yapılan transferler büyük ses getirirken bazı transferler de eleştiri konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Bu oyunculardan birisi de Tanguy Ndombele.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

26 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Tottanham'dan Cimbom'a kiralık olarak gelirken oyuncunun fiziki durumu futbolseverler tarafından yoğun eleştiri aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Ndombele'nin şimdiye kadar sarı-kırmızılı forma ile süre aldığı maçlarda sergilediği performans ise geçer not almadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı oyuncu ile sezon sonuna kadar yola devam etmek istemediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Cimbom'da futbolcunun ayrılması halinde ise gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Galatasaray'da merkez orta saha mevkisi için o yıldızlar listeye eklendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

İŞTE O LİSTE:

Albert Grønbaek

Cimbom, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in formasını terleten 22 yaşındaki Danimarkalı yıldız Albert Grønbaek ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Rodrigo Bentancur

Galatasaray'da 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur transferde yakından takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Emil Breivik

Cimbom'da Molde formasını terleten 23 yaşındaki Norveçli oyuncu Emil Breivik yakından takip edilen isimler arasında bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Adrien Rabiot

Juventus formasını terleten 28 yaşındaki Adrien Rabiot, Cimbom'un transfer listesinde yer alan isimlerden birisi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tanguy Ndombele gidiyor! İşte yerine düşünülen birbirinden yıldız isimler

Youri Tielemans

Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Youri Tielamans için sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya devam ediyor.

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