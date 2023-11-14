Son vuruş sıkıntısı

Aslan, şutları gole dönüştürme oranında yüzde 9.4 ile ligde 9. sırada yer alıyor.

ŞUT BOMBARDIMANI

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada rakip kaleye tam 235 şut attı. Bu alanda sarı-kırmızılılara en yakın rakip ise 205 şutla Kasımpaşa oldu. Fenerbahçe bu alanda 205 şutla 3. sırada yer alırken, Beşiktaş 188 şutla 6., Trabzonspor ise 175 şutla 11. sırada bulunuyor.

3 MAĞLUBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve A Grubu'nda ise 4 maça çıktı. Yoğun ve yorucu fikstüre karşılık sarı-kırmızılı ekip toplam 22 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik alırken 3 kez de sahayı mağlubiyetle terk etti. Başarılı bir grafik ortaya koydu.