Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak? | FB GS maçı tarihi

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.