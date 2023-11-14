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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak? | FB GS maçı tarihi

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:00
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak? | FB GS maçı tarihi

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

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