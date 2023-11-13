Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk yenilgisini 12. haftada Hatayspor'a karşı aldı.
Galatasaray, Süper Lig'deki ilk yenilgisini 12. haftada Hatayspor'a karşı aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanından dönen sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması sonrası zirve averajla sarı-lacivertlilere geçti.
Sıkışık fikstürde üst üste oynanan maçların ardından Galatasaray'daki futbolcularda yorgunluk ve formsuzluk dikkat çekti.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve rotasyon kullanımı sorgulanmaya başladı.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray'da 5 sorun patlak verdi. İşte detaylar...
YENİ TRANSFERLER ORTADA YOK: Galatasaray'da kadro mühendisliği erken sorgulanmaya başladı.
Ndombele, Hatay'da bile şans bulamazken sosyal medyaya malzeme olmaya devam ediyor! Ziyech, Zaha ve Tete'nin performansları ise büyük bir soru işareti...
Her üç oyuncunun nasıl toparlayacağı da öngörülemiyor. Sol bekte ise Angelino tutmadı. Sanchez dışındaki transferler erken sorgulanmaya başladı.
ROTASYON YETERSİZ KALDI: Bayern Münih deplasmanından 3 gün sonra Hatay'a karşı sadece 2 ismi değiştiren Okan Buruk, yorgunluğu göremedi.
Angelino-Kazımcan, Kaan-Oliveira değişikliği yetersiz kaldı. Yorgunluk, Mersin'deki maçta dikkat çekti.
ICARDI'DEKİ DÜŞÜŞ: Arjantinli, sürekli iğne ile oynatılarak risk alınıyor. Oysa Hatay deplasmanı, dinlendirilmesi için en uygun maçtı.
Bakambu, Bayern'e gol atmasına rağmen güven vermiyor ki, Hatay'a karşı da Icardi sahaya sürüldü. Golcü, iyi başladığı sezonda sakatlığın etkisi ile düşüşe geçti.
KEREM 10'DA OLMUYOR: Kerem Aktürkoğlu 10 numarada yapamıyor. Sürekli gol kaçırıyor ve arkadaşlarına asist de yapamıyor.
Bu pozisyonda forma giydiği 7 maçta skor katkısının bulunmaması, yerini yadırgadığı veya bu yükün ona ağır geldiği anlamına geliyor.
KONSANTRASYON KAYBI: Münih'teki üstün mücadeleden sonra konsantrasyon kaybı yaşandı. Oyuncularda "Rahat kazanırız" psikolojisi etkili oldu. Yine Kayseri ve Hatay maçlarındaki sürpriz kayıplar, oyuncuların maç seçtiği tezini doğruladı.