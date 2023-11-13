Haberler Galatasaray Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, hem Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı hem de averajla liderliği Fenerbahçe'ye kaptırarak milli araya ikinci sırada girdi. Teknik direktör Okan Buruk, tercihleriyle sorgulanmaya başlarken Cimbom'daki asıl 5 sorun ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:43
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Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk yenilgisini 12. haftada Hatayspor'a karşı aldı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanından dönen sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması sonrası zirve averajla sarı-lacivertlilere geçti.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Sıkışık fikstürde üst üste oynanan maçların ardından Galatasaray'daki futbolcularda yorgunluk ve formsuzluk dikkat çekti.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve rotasyon kullanımı sorgulanmaya başladı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'da 5 sorun patlak verdi. İşte detaylar...

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

YENİ TRANSFERLER ORTADA YOK: Galatasaray'da kadro mühendisliği erken sorgulanmaya başladı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Ndombele, Hatay'da bile şans bulamazken sosyal medyaya malzeme olmaya devam ediyor! Ziyech, Zaha ve Tete'nin performansları ise büyük bir soru işareti...

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Her üç oyuncunun nasıl toparlayacağı da öngörülemiyor. Sol bekte ise Angelino tutmadı. Sanchez dışındaki transferler erken sorgulanmaya başladı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

ROTASYON YETERSİZ KALDI: Bayern Münih deplasmanından 3 gün sonra Hatay'a karşı sadece 2 ismi değiştiren Okan Buruk, yorgunluğu göremedi.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Angelino-Kazımcan, Kaan-Oliveira değişikliği yetersiz kaldı. Yorgunluk, Mersin'deki maçta dikkat çekti.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

ICARDI'DEKİ DÜŞÜŞ: Arjantinli, sürekli iğne ile oynatılarak risk alınıyor. Oysa Hatay deplasmanı, dinlendirilmesi için en uygun maçtı.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Bakambu, Bayern'e gol atmasına rağmen güven vermiyor ki, Hatay'a karşı da Icardi sahaya sürüldü. Golcü, iyi başladığı sezonda sakatlığın etkisi ile düşüşe geçti.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

KEREM 10'DA OLMUYOR: Kerem Aktürkoğlu 10 numarada yapamıyor. Sürekli gol kaçırıyor ve arkadaşlarına asist de yapamıyor.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

Bu pozisyonda forma giydiği 7 maçta skor katkısının bulunmaması, yerini yadırgadığı veya bu yükün ona ağır geldiği anlamına geliyor.

Yeni transferler sınıfta kaldı! İşte Galatasaray'daki 5 sorun

KONSANTRASYON KAYBI: Münih'teki üstün mücadeleden sonra konsantrasyon kaybı yaşandı. Oyuncularda "Rahat kazanırız" psikolojisi etkili oldu. Yine Kayseri ve Hatay maçlarındaki sürpriz kayıplar, oyuncuların maç seçtiği tezini doğruladı.

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