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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta? | FB GS maçı tarihi

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 18. haftada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdiden derbi heyecanına kapıldı ve maçın tarihini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:30
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta? | FB GS maçı tarihi

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

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