Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da büyük düşüş! Okan Buruk kötü gidişe çare arıyor

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da büyük düşüş! Okan Buruk kötü gidişe çare arıyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak noktalayan ve yeni sezonda da lige bomba gibi başlayan Galatasaray, son maçta yorgun düştü. Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı- kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e karşı 2 maçta da oynadığı oyun alkış toplarken İstanbul'da oynan maç sonrası düşüşe geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da büyük düşüş! Okan Buruk kötü gidişe çare arıyor

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezona da aynı hızla giren Galatasaray'ın nefesi tükendi. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde aldığı başarılı sonuçlarla büyük beğeni toplayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçıyla çöküşe geçti. Galatasaray güçlü bir rakibi karşısında büyük beğeni toplayan bir futbol ortaya koysa da yakaladığı pozisyonları kurtulamazken kaybetmekle kalmadı 23 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Avrupa'da da 8 maç sonra kaybetti. Aslında bu biraz bir kırılma noktası gibi oldu.

ATAN VE TUTAN SAKATLANDI

Tüm resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini Bayern Münih'le evinde oynadığı maçta kaybeden Galatasaray, Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisini ise Hatayspor deplasmanında sonlandırdı. Ayrıca ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi de biten sarı-kırmızılı takım yoğun ve zorlu fikstürün de etkisiyle son 5 maçında 3 mağlubiyet aldı. Bunda takımın iki ödemli kilometre taşı olan Mauro İcardi ve Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar ve maçlara iğneyle çıkması da etkili oldu. Milli ara Galatasaray'ın toparlanması için büyük bir şans olarak görülürken teknik direktör Okan Buruk, yeni seriler için oyuncularını önce dinlendirecek sonra çalıştıracak.

ASLAN'DAN SERİ SONU

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi (6G 2B) Bayern Münih karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sona erdi.

İstanbul'daki maçta lig ve Avrupa'daki 23 yenilmezlik serisi bozuldu.

Galatasaray bu sezon ilk hafta maçında Kayseri ile berabere kalmış ardından oynadığı 10 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Ligde namağlup unvanını Mersin'de bıraktı.

Ligde geçen sezondan beri süren 17 maçlık yenilmezlik serisi de sonlanmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Milyoner’de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da sola çare bulunamıyor!
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
KIŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR: Sıcaklık birden düşecek! Meteoroloji'den 13 ile uyarı
İstanbul barajları doluluk oranı 13 Kasım
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 01:00
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:59
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:45
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! 23:32
Daha Eski
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:30
Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! 23:23
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 23:16
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! 23:15
Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! 23:12
Kartal: Kazanmayı hak ettik Kartal: Kazanmayı hak ettik 23:12