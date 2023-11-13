GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da büyük düşüş! Okan Buruk kötü gidişe çare arıyor

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezona da aynı hızla giren Galatasaray'ın nefesi tükendi. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde aldığı başarılı sonuçlarla büyük beğeni toplayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçıyla çöküşe geçti. Galatasaray güçlü bir rakibi karşısında büyük beğeni toplayan bir futbol ortaya koysa da yakaladığı pozisyonları kurtulamazken kaybetmekle kalmadı 23 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Avrupa'da da 8 maç sonra kaybetti. Aslında bu biraz bir kırılma noktası gibi oldu.

ATAN VE TUTAN SAKATLANDI

Tüm resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini Bayern Münih'le evinde oynadığı maçta kaybeden Galatasaray, Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisini ise Hatayspor deplasmanında sonlandırdı. Ayrıca ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi de biten sarı-kırmızılı takım yoğun ve zorlu fikstürün de etkisiyle son 5 maçında 3 mağlubiyet aldı. Bunda takımın iki ödemli kilometre taşı olan Mauro İcardi ve Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar ve maçlara iğneyle çıkması da etkili oldu. Milli ara Galatasaray'ın toparlanması için büyük bir şans olarak görülürken teknik direktör Okan Buruk, yeni seriler için oyuncularını önce dinlendirecek sonra çalıştıracak.

ASLAN'DAN SERİ SONU

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 8 maçlık yenilmezlik serisi (6G 2B) Bayern Münih karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sona erdi.

İstanbul'daki maçta lig ve Avrupa'daki 23 yenilmezlik serisi bozuldu.

Galatasaray bu sezon ilk hafta maçında Kayseri ile berabere kalmış ardından oynadığı 10 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Ligde namağlup unvanını Mersin'de bıraktı.

Ligde geçen sezondan beri süren 17 maçlık yenilmezlik serisi de sonlanmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 15 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı.