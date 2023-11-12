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Hatay’ın gücünü gösterdik

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bu maç geri dönüş ve ayağa kalkabilmek için önemliydi. Oyuncuların inancıyla kazandık” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Hatay’ın gücünü gösterdik

Teknik Direktör Volkan Demirel, Galatasaray karşısında tek nik ve taktik anlamda her şeyi yaptıklarını söyledi. Demirel, "Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik" dedi. Başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: Oyuncuların isteğiyle ve inancıyla kazandık. Bu maç önemliydi ayağa kalkabilmek için... Galatasaray karşısında iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.

İLK KEZ SEVİNDİ

Hatayspor, Galatasaray galibiyetiyle büyük sevinç yaşarken Volkan Demirel de bir ilke imza attı. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray'ı bir Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardı (2M).

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