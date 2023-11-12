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Galatasaray'ın kabus haftası!

Sarı-kırmızılılar, Hatay deplasmanından hüsranla döndü. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Münih'e takılan Cimbom, Süper Lig'de de ilk kaybını yaşadı. Galatasaray'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Galatasaray'ın kabus haftası!

Süper Lig'de bu sezon rakip tanımayan Galatasaray, Hatayspor deplasmanında şok yaşadı. Hafta içinde Bayern Münih karşısında başa baş bir futbol ortaya koysa da mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, Hatay karşısında istediği oyunu sergileyemedi. Ligde sezonun ilk yenilgisini yaşayan Aslan, geçen yıl da dahil edildiğinde 17 maç sonra kaybetti ve seri bozuldu.

90+6'DA PENALTI İSYANI

Mücadelede hakem Bahattin Şimşek ve VAR'ın kararları da konuşuldu. VAR ilk olarak 14. dakikada devreye girdi, Rivas'ın golünde yapılan ofsayt incelemesi sonrası gol kararı çıktı. 81'de Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi fakat devam kararı çıktı. 90+6'da ise Kilama, İcardi yükselirken ayağına bastı. Hakem Bahattin Şimşek pozisyonu süzemedi. VAR'da görev yapan Emre Malok ise devreye girmedi. Sarıkırmızılılar bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

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