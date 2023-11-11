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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve Kayserispor ile berabere kaldı. Hatayspor ise son 3 maçta puan toplayamadı. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Hatayspor Galatasaray maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, maçı canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 17:11
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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Hatayspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY İLE HATAYSPOR 7. RANDEVUDA

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

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