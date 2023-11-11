Gözler Icardi'de

Galatasaray'ın hücumdaki büyük silahı Mauro İcardi, Beşiktaş derbisinde Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanmıştı. Normalde 2 hafta dinlenmesi gereken Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamıyor, iğneyle maçlara çıkabiliyor.

ÖZEL TAKTİK

Mauro İcardi, sakatlığı döneminde Ç.Rize, Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. Teknik direktör Okan Buruk da İcardi'yi daha güçlü ve efektif kullanabilecekleri hücum aksiyonları üzerinde duruyor. Yeteneklerinden faydalanacak.

İcardi'ye Hatay maçı sonrası milli arada özel izin verilecek. Sürekli iğneyle oynadığı için dinlenmesi sağlanacak.