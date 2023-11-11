Haberler Galatasaray Gözler Icardi'de

Gözler Icardi'de

Sakatlığı nedeniyle idman yapamayan, iğneyle sadece maçlara çıkan Arjantinli yıldız 3 maçtır gol atamadı. Hedefi suskunluğunu bozmak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Icardi'de

Galatasaray'ın hücumdaki büyük silahı Mauro İcardi, Beşiktaş derbisinde Rachid Ghezzal'in müdahalesiyle sakatlanmıştı. Normalde 2 hafta dinlenmesi gereken Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamıyor, iğneyle maçlara çıkabiliyor.

ÖZEL TAKTİK

Mauro İcardi, sakatlığı döneminde Ç.Rize, Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. Teknik direktör Okan Buruk da İcardi'yi daha güçlü ve efektif kullanabilecekleri hücum aksiyonları üzerinde duruyor. Yeteneklerinden faydalanacak.

İcardi'ye Hatay maçı sonrası milli arada özel izin verilecek. Sürekli iğneyle oynadığı için dinlenmesi sağlanacak.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Rıza Çalımbay'ın ilk transferi belli oldu! Fenerbahçe'ye asrın çalımı...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
G.Saray'dan dev operasyon! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
İstanbul barajları doluluk oranı 11 Kasım
AFAD, AKOM, MGM art arda uyardı: Fırtına, sağanak, hortum, dolu... (İstanbul hava durumu 11 Kasım)
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri (11 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz! 00:14
Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Onuachu'dan Ibrahimovic golü! 00:14
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 00:14
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak 00:14
Antalyaspor farklı kazandı! Antalyaspor farklı kazandı! 00:13
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! F.Bahçe'ye Fred müjdesi! 00:13
Daha Eski
Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? 00:13
Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:13
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle! 00:13
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 00:13
Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı Büyük şanssızlık! Arda Güler sakatlandı 00:13
Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! Kartal'dan Adana'da sürpriz tercih! 00:13