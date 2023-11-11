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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Puan farkını açmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:39
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Puan farkını açmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray liderliğini sürdürmek için Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Çok büyük bir felaket yaşadık. Buraya tekrar gelince görüyoruz ve duyguları yaşıyoruz. Çok üzücü bir süreçti. Bundan ders almamız gerekiyor. Türkiye'deki tüm deprem bölgelerinde, özellikle İstanbul'da dersler almamız gerekiyor. Aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Hep buraya destek olmaya çalıştık. Unutmayalım, unutturmayalım. Bunun altını çizelim. Hatayspor bu sene tekrar ligde. İyi oynuyorlar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir maç olacak."

"PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYORUZ"

Okan Buruk: "Münih'ten Adana'ya geçtik ve maç günü buraya geldik. Bir antrenman yaptık. Oyuncuları dinlendirdik ve küçük bir antrenmanla buraya hazırlandık. Şansımız, milli araya giriyoruz. Tüm oyuncuların potansiyellerini göstermesini bekliyoruz. Lider durumdayız. Maç bittiğinde puan farkını artırmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Oyun ve moral olarak iyi işler yapıyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Geçiş oyunlarını iyi uygulayacak 4 iyi oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Oyuncu kalitesini kullanacağız. Rakibimizin de güçlü olduğunu unutmadan, aynı konsantrasyonu ortaya koymamız gerekiyor. Bazen Avrupa maçları sonrası bu problem olabiliyor. Rakiplerimiz 1 hafta bize hazırlanıyorlar ama bizim böyle bir şansımız olmuyor."

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