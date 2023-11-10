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Galatasaray'dan dev operasyon! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Son dakika haberleri: 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Okan Buruk'un isteği üzerine hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Bayern karşılaşması için Almanya'da giden sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski golcü oyuncusu için nabız yokladığı kaydedildi. İşte detaylar... | GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:02
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Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Sarı kırmızılılar alınan sonuçlara rağmen gruptan çıkma şansını sürdürürken, gözler bir yandan da transfere çevrildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Başarılı hocanın hazırladığı raporu yönetime teslim ettiği kaydedildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Galatasaray'ın ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırarak bu mevkilere transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Okan Buruk'un özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Okan Buruk'un, Arjantinli golcüyü yedekleyecek daha iyi bir santrfor talebinin olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Bu doğrultuda listesini şekillendiren yönetimin gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski golcüsü için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

İşte o yıldız...

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

G.SARAY'DAN BERISHA BOMBASI!

Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre sarı kırmızılıların, Bayern Münih maçı öncesi 25 yaşındaki forvetin transferi için nabız yokladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Berisha'nın menajerler aracılığıyla Cimbom'a teklif edildiği ve Fenerbahçeli eski forvetin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Galatasaray cephesinde fiziksel özellikleri Icardi'ye benzeyen Berisha'nın, Arjantinli golcünün iyi bir alternatifi olabileceği görüşü hakim.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Bu sezon Hoffenheim'da istediği performansı sergileyemeyen Berisha'nın ise yeniden Türkiye seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Alman forvetin kulübü Hoffenheim'ın da transfere sıcak baktığı ve Berisha'yı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Transfere dair 1-2 hafta içinde daha net gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Mergim Berisha bu sezon Almanya'da toplam 10 maça çıktı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Alman ekibi sezon başında Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Berisha'yı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

2027 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Berisha, geçen sezon Bundesliga'da önemli bir performans ortaya koymuştu.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

24 maça çıkan Berisha, 10 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Galatasaray'dan transfer operasyonu! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Alman golcü, kariyerinde LASK, Salzburg, Altach, Liefering ve Magdeburg gibi ekiplerde de boy göstermişti.

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