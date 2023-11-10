Galatasaray'dan dev operasyon! Fenerbahçe'nin eski yıldızını için harekete geçildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.
Cimbom zorlu mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Sarı kırmızılı takımın tek golü ise 90+3'te Bakambu'dan geldi.
Oynanan maçların ardından grupta Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı.
Böylelikle Galatasaray her iki maçta da Alman ekibini elinden kaçırmış oldu.
Sarı kırmızılılar alınan sonuçlara rağmen gruptan çıkma şansını sürdürürken, gözler bir yandan da transfere çevrildi.
Yönetim devre arasında yapacağı takviyeler için elini hızlandırmış durumda.
Yoğun bir fikstürden geçen Aslan, takviye yapacağı mevkileri ise önceden belirlemişti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir rapor hazırladığı ifade edildi.
Başarılı hocanın hazırladığı raporu yönetime teslim ettiği kaydedildi.
Sarı kırmızılı idarecilerin ise bu rapor sonrası transfer için resmi görüşmelere başladığı aktarıldı.
Bu doğrultuda Galatasaray'da ocak ayında transfer yapılması beklenen 3 bölgenin olduğu öğrenildi.
Bu bölgelerin forvet, sol bek ve orta saha olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın ocak ayında bazı isimlerle yollarını ayırarak bu mevkilere transfer yapmayı hedeflediği belirtildi.
Okan Buruk'un özellikle Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet takviyesi istediği öne sürüldü.
Okan Buruk'un, Arjantinli golcüyü yedekleyecek daha iyi bir santrfor talebinin olduğu iddia edildi.
Bu doğrultuda listesini şekillendiren yönetimin gündemine ise sürpriz bir futbolcu geldi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin eski golcüsü için harekete geçtiği öne sürüldü.
İşte o yıldız...
G.SARAY'DAN BERISHA BOMBASI!
Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Mergim Berisha'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre sarı kırmızılıların, Bayern Münih maçı öncesi 25 yaşındaki forvetin transferi için nabız yokladığı öne sürüldü.
Berisha'nın menajerler aracılığıyla Cimbom'a teklif edildiği ve Fenerbahçeli eski forvetin değerlendirmeye alındığı aktarıldı.
Galatasaray cephesinde fiziksel özellikleri Icardi'ye benzeyen Berisha'nın, Arjantinli golcünün iyi bir alternatifi olabileceği görüşü hakim.
Bu sezon Hoffenheim'da istediği performansı sergileyemeyen Berisha'nın ise yeniden Türkiye seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi.
Alman forvetin kulübü Hoffenheim'ın da transfere sıcak baktığı ve Berisha'yı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.
Transfere dair 1-2 hafta içinde daha net gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Mergim Berisha bu sezon Almanya'da toplam 10 maça çıktı.
Berisha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Alman ekibi sezon başında Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Berisha'yı kadrosuna katmıştı.
2027 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan Berisha, geçen sezon Bundesliga'da önemli bir performans ortaya koymuştu.
24 maça çıkan Berisha, 10 gol ve 4 asist kaydetmişti.
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Alman golcü, kariyerinde LASK, Salzburg, Altach, Liefering ve Magdeburg gibi ekiplerde de boy göstermişti.
Fenerbahçe macerası pek parlak geçmeyen Berisha, zaman zaman sarı lacivertli taraftarlardan tepki de almıştı.