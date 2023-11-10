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Cimbom'un başı dik

1 milyar euro’luk değeri bulunan Bayern Münih’e 2 maçta yenildi ama baskılı futboluyla herkesin takdirini kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Cimbom'un başı dik

Bayern Münih'e konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 80 dakika 0-0 süren karşılaşmanın son 10 dakikasında yediği gollerle sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı takım, iki maçtır güzel futbolunun karşılığını puan ya da puanlar olarak alamasa da futbol kamuoyunun beğenisini üzerine çekti. Yaklaşık 1 milyar Euro'luk kadro değeri bulunan Bayern Münih'e son iki karşılaşmada sahayı dar eden Cim-Bom, kalan maçlar için ümit verdi. Allianz Arena'da oynanan maçta Aslan'ın önünü rakipten çok hakem kesti. Önceki karşılaşmada da RAMS Park'ta Bayern Münih'e 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, rakibini futbol olarak ezmesine rağmen yenilen taraf olmuştu.

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