Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına teşekkür! "Hiç şüpheniz olmasın"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zorlu müsabakada kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Buruk, "Dün gece oynadığımız maçta bizi statta ve ekranlarının başında destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan iki maçımızda da aynı mücadeleyi sürdürüp, bir üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'UN PAYLAŞIMI