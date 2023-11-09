Okan Buruk: Şanslı biriyim

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaraylı oyuncularının forma giymek için çok istekli olduklarını söyledi. Son olarak Muslera ve İcardi'nin bunu net olarak ortaya koyduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Hepsi çok oynamak istiyor, takıma katkı vermek istiyor. Hafif sakatlıklar yaşadıktan sonra oynayabilecekleri her durumda hepsi bu fedakarlığı yapıyor. Bu da bir takım için önemli. Hem takım arkadaşlarına hem Galatasaray'a hem de camiaya olan bağlılıklarını bir şekilde gösteriyorlar. İcardi de bunu yapıyor aynı şekilde. Galatasaray'ı sahiplenen, takımın ihtiyacı nerede ne zaman olursa, bunu ortaya koyan oyuncularım var. Bu anlamda çok şanslı biriyim" dedi.

6 YILLIK HASRET BİTECEK

Okan Buruk, Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururu içinde olduklarını kaydetti. Buruk şöyle konuştu: Şampiyonlar Ligi çok önemli bir organizasyon. Burada Galatasaray'ın olması çok önemli ve değerli. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi serüveninde uzun yıllar boyunca sadece 5 kere Türk takımları gruplarından çıkabildi, bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Biz de bunu tekrarlamak istiyoruz. Son 6 yıldır buna ulaşılmadı. Tekrardan bir Türk takımının gruplardan çıkması tek hedefimiz.