Okan Buruk: İyi oynadık

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, hatalı kararlar olduğunu ama mağlubiyeti hakeme bağlamak istemediğini söyledi. Buruk şöyle konuştu: Davis'in pozisyonu ikinci sarıdan kırmızı kart olabilirdi. Faulü veriyorsa kırmızı olmalıydı. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Öne geçme şansları yakaladık. Çok daha farklı olabilirdi. Oyun içinde genel olarak istediklerimizi yaptık. En büyük eksik oyunu sonlandıramamaktı. Çok otomatikleşmiş, iyi bir takıma karşı oynadık. Şampiyonlar Ligi için favorilerden birisi... Biz de neler yapabileceğimizi gösterdik. İş devam ediyor. İki tane çok önemli maça çıkacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Angelino, İcardi'nin sakatlıkları oldu. Son dakikalarda tepki de verdik ama maçı çeviremedik.

İSYAN ETTİ

Maç sonunda Okan Buruk, Bayern Münih maçı sonrası ılımlı açıklamalar yapsa da bitiş düdüğü çalındığında oldukça sinirliydi. Hakemin kararlarına tepki gösteren Buruk zorlukla sakinleştirildi. Buruk ayrıca 60'da Davies'e 2. Sarı çıkmaması nedeniyle de isyan etti ve sarı kart gördü.