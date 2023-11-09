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Münih'in fethi

Allianz Arena’yı adeta fetheden 20 bin Galatasaray taraftarı tezahüratlarıyla Almanlar’ı bastırdı. Bayern’e deplasmanı yaşatan Türkler, Aslan’a ise güç kattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Münih'in fethi

Galatasaray taraftarı Bayern Münih deplasmanında adeta şov yaptı, Almanlar'ı şoka uğrattı. İki hafta önce Rams Park'ın ambiansından fena etkilenen Bayern Münih, dün kendi evinde deplasmanda gibi oynadı. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 20 bin Türk taraftar Allianz Arena'da sarı-kırmızılıları yalnız bırakmadı. Öğleden sonra Münih'in Marienplatz meydanında toplanan binlerce Galatasaraylı, kendileri için ayrılan bilet sayısı 2 bin olmasına rağmen 'truva atı' gibi Allianz Arena'ya sızdı ve Aslan'a büyük güç kattı.

ALMAN MEDYASINDAN ÖVGÜ

Dünyanın en büyük kulüplerinin bile ayaklarının titreyerek çıktığı Allianz Arena'yı Bayern Münih için deplasmana çeviren Galatasaraylı taraftarlar sık sık yaptıkları tezahüratlarla Alman taraftarları bastırdı. Kaçan pozisyonlara rağmen desteklerini bir an bile esirgemeyen sarı-kırmızılı futbolseverler, tezahüratlarını dindirmedi. Alman medyasından bile büyük övgü alan Galatasaraylılar Bakambu'nun skoru 2-1'e getiren golüyle büyük sevinç yaşayıp umutlandılar. Maç sonu yenilgiye rağmen futbolcuları alkışlarla uğurladılar.

'MÜNİHLİLER UTANMALI!'

Türk taraftarının Allianz Arena'yı fethetmesi Bayern Münih taraftarlarını çileden çıkardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan bir Münihli "Kendisini Bayern Münihli olarak tanıtan Galatasaray taraftarlarına bilet satan her taraftar utanmalı. Taraftarlığından şüphe etmeli!" diye mesaj attı. Sarı-kırmızılılar bu mesaja "Münih Truva'yla tanıştı" diye yanıt verdi.

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