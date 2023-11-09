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Manchester United kolla kendini

Galatasaray, güçlü Alman ekibine yenildi... 4 maçta 4 puanda kaldı... Evinde ManU’yu yenerse Avrupa’da kalmayı garantileyecek. Final maçı Kopenhag ile...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Manchester United kolla kendini

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra Devler Ligi'nde turları bir bir geçen sarı-kırmızılılar grup aşamasında da yoluna umutlu şekilde devam ediyor. Cimbom, Kopenhag ile berabere kaldıktan sonra deplasmanda Manchester United'ı devirmişti. 2 maçta 4 puan toplayan Galatasaray, hem grubun hem de turnuvanın favorisi Bayern Münih'e art arda 2 karşılaşmada kaybetti. Diğer sonuçlarla beraber temsilcimiz Kopenhag ile birlikte 4 puanda yer alıyor. Manchester United ise 3 puanda kaldı. Kalan 2 mücadelede ipler tamamen Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

KENDİ BAĞINI KENDİ KESECEK

Galatasaray'ın grupta bir sonraki maçı Manchester United ile olacak. Aslan mücadeleyi kazanması durumunda 7 puana çıkacak. Avrupa Kupaları'nda kalmayı garantileyecek. Okan Buruk ve öğrencilerinin ilk hedefi 29 Kasım'da oynanacak maçtan 3 puan çıkarmak olacak. Böylece son Kopenhag karşılaşması final gibi olacak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde grup ikinciliği için kapışacak. Manchester United ve Kopenhag'ın Bayern Münih ile maçları olduğu düşünüldüğünde Aslan grup ikinciliği için dizginelri elinde tutuyor. Camianın inancı tam.

HAKEM NOBRE ÇILDIRTTI

Aslan'ın Bayern Münih deplasmanında hakem faciası vardı. 60. dakikada sarı kartı olan Davies arkadan Barış Alper'e faul yaptı. Hakem faulü çalmasına rağmen Kanadalı futbolcuya ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmadı. 2 dakika sonra Cimbom'un Torreira ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Galatasaray cephesi, Bayern Münih'in attığı ilk gole itirazda bulundu. Aslan'ın golü yarı otomatik ofsayt sistemi görüntüsü ile iptal edildi. Bayern'in golünde ise görüntü yayınlanmadı. Bu pozisyonda önce ofsayta sonra da Davinson Sanchez'e yapılan faule bakıldı. Ancak hakemler golü verdiler.

KANE'DEN 3 GOL, 1 ASİST

Galatasaray'ı iki maçta da yıkan isim Harry Kane oldu. İstanbul'daki ilk maçta skoru 2-1'e getiren golü atan İngiliz santrfor, bir de asist yapmıştı. Allianz Arena'da ise 80 dakikada etkisiz bir futbol ortaya koyan 30 yaşındaki yıldız forvet, 80'de Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta kafayla ağları sarstı. Kane'in 53'te bir de topu direkten döndü. Tecrübeli santrfor, bu sezon Bayern Münih'te oynadığı 19 maçta 15 gol, 5 asist katkısı sağladı.

NELSSON HATA YAPTI

Okan Buruk mücadelenin son bölümünde defans kurgusunu değiştirdi. Victor Nelsson oyuna girerken sağ stoper Davinson Sanchez sola geçti. Nelsson sağda oynadı. Abdülkerim de sol bek mevkisine kaydı. Ancak bu değişim takımın dengesini bozdu. Galatasaray'ın yediği 2. golde Victor Nelsson topu göğsüyle direkt rakibe indirdi. Pozisyonun devamı gol oldu. Danimarkalı stoper düzenli forma giyerken basit hata yapmamasıyla tanınıyordu. Hatası bu kez yaktı.

MUSLERA'DAN 3 KURTARIŞ

Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera'nın oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Uruguaylı yıldız eldiven, iğneyle maça çıktı. 37 yaşındaki tecrübeli kaleci, mağlubiyete rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ı maçta tuttu. Muslera, 5'te Kane'nin şutunu kornere gönderdi. 14'te Sane'yle karşı karşıya kalesinde devleşti. 30'da da yine Sane'nin şutunu çeldi.

İKİ BÜYÜK MAÇ ÇIKARDIK

Muslera, Bayern karşısında iki büyük maç oynadıklarını vurguladı. "Performansımızdan memnunuz" diyen Muslera sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi" diye konuştu.

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