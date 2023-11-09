Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.
4 puanda kalan Galatasaray ise Kopenhag'ın Manchester United'ı yenmesi sonrası averaj farkıyla 3. sırada geriledi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdüren ve Süper Lig'de de liderliğe yükselen sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.
Cimbom, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle hem Avrupa'da şansını sonuna kadar sürdürmek hem de Süper Lig'de tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa uzanmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Galatasaray, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.
Teknik heyetten gelecek raporu sonrası transfer ve ayrılık politikasını şekillendirecek olan Aslan'da ilk veda yolda...
NDOMBELE OCAKTA YOLCU
Galatasaray, sezon başında kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
Tottenham'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız orta saha oyuncusu hayal kırıklığı yarattı.
Milliyet'in haberine göre; Cimbom, birkaç hafta içerisinde beklenen performansı verememesi halinde ocak ayında 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracak.
Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.
Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.