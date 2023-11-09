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Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 yenilerek gruptaki ikinci yenilgisini alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, ocak ayında yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 16:10
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Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Sarı-kırmızılılar, Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybederek gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Galatasaray'ın tek golüyse 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Bayern Münih bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

4 puanda kalan Galatasaray ise Kopenhag'ın Manchester United'ı yenmesi sonrası averaj farkıyla 3. sırada geriledi.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdüren ve Süper Lig'de de liderliğe yükselen sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Cimbom, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle hem Avrupa'da şansını sonuna kadar sürdürmek hem de Süper Lig'de tıpkı geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Galatasaray, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

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Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

NDOMBELE OCAKTA YOLCU

Galatasaray, sezon başında kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Tottenham'dan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız orta saha oyuncusu hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Milliyet'in haberine göre; Cimbom, birkaç hafta içerisinde beklenen performansı verememesi halinde ocak ayında 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracak.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.

Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık!

Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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