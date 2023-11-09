Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Ndombele, Kerem Demirbay ve Oliveira'dan verim alamayan Galatasaray, ocak ayını yine hareketli geçirecek gibi görünüyor.
Ndombele, Kerem Demirbay ve Oliveira'dan verim alamayan Galatasaray, ocak ayını yine hareketli geçirecek gibi görünüyor.
Aslan'ın hedefinde şimdilik iki isim ön plana çıkmış durumda.
Bu futbolcuların ilki Manchester United'la yollarının ayrılması beklenen Van de Beek...
26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için teklif hazırlanıyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Hollandalı orta saha oyuncusunun ocak ayındaki transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacağını duyurdu.
The United Stand'a konuşan Romano, şunları söyledi:
"Ocak ayında ayrılacağından eminim. Ayrılmak zorunda, bunu o da istiyor çünkü oynamak istiyor."
"Hiç oynamıyor ve sakatlığından sonra düzenli olarak oynaması gerektiğini biliyor."
26 yaşındaki futbolcuyla Real Sociedad'ın ilgilendiğini hatırlatan Romano, "Manchester United, Real Sociedad'ın karşılayamayacağı bir dizi mali talepte bulundu" diye konuştu.
GALATASARAY'A KARŞI ÇIKTI
"Daha sonra Donny van de Beek, uzun süre Galatasaray kulübüyle birlikte anıldı " diyen Romano, "Manchester United, onun da bunu istemesini umuyordu ama Donny buna karşı çıktı" şeklinde konuştu.
Son olarak, "O iyi bir oyuncu ama oynamaya devam etmesi gerekiyor. İki ayda on dakika oynamak yeterli değil. O yüzden ayrılacak" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün yakından ilgilendiği bir diğer yıldız ise PSG'de forma giyen Danilo Pereira oldu.
Fransız kulübünün 32 yaşındaki Portekizli ön liberoyu göndermek istediği belirtildi.
Cimbom'un bu oyuncuyu uygun rakama bonservisiyle alabileceği öğrenildi.
Danilo Pereira yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.