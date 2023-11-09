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Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, ara transfer dönemi için harekete geçti. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Manchester United ve PSG'den iki yıldız oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Ndombele, Kerem Demirbay ve Oliveira'dan verim alamayan Galatasaray, ocak ayını yine hareketli geçirecek gibi görünüyor.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Aslan'ın hedefinde şimdilik iki isim ön plana çıkmış durumda.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Bu futbolcuların ilki Manchester United'la yollarının ayrılması beklenen Van de Beek...

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için teklif hazırlanıyor.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Hollandalı orta saha oyuncusunun ocak ayındaki transfer döneminde Manchester United'dan ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

The United Stand'a konuşan Romano, şunları söyledi:

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

"Ocak ayında ayrılacağından eminim. Ayrılmak zorunda, bunu o da istiyor çünkü oynamak istiyor."

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

"Hiç oynamıyor ve sakatlığından sonra düzenli olarak oynaması gerektiğini biliyor."

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

26 yaşındaki futbolcuyla Real Sociedad'ın ilgilendiğini hatırlatan Romano, "Manchester United, Real Sociedad'ın karşılayamayacağı bir dizi mali talepte bulundu" diye konuştu.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

GALATASARAY'A KARŞI ÇIKTI
"Daha sonra Donny van de Beek, uzun süre Galatasaray kulübüyle birlikte anıldı " diyen Romano, "Manchester United, onun da bunu istemesini umuyordu ama Donny buna karşı çıktı" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Son olarak, "O iyi bir oyuncu ama oynamaya devam etmesi gerekiyor. İki ayda on dakika oynamak yeterli değil. O yüzden ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Sarı-kırmızılı kulübün yakından ilgilendiği bir diğer yıldız ise PSG'de forma giyen Danilo Pereira oldu.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Fransız kulübünün 32 yaşındaki Portekizli ön liberoyu göndermek istediği belirtildi.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Cimbom'un bu oyuncuyu uygun rakama bonservisiyle alabileceği öğrenildi.

Galatasaray'a fırsat doğdu! Orta sahaya 2 Avrupa devinden 2 aday

Danilo Pereira yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

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