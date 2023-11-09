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Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'e konuk olduğu maçta scout akını yaşandı. Avrupa'nın birçok dev kulübü, sarı-kırmızılıların yıldızlarını takip etmek üzere Allianz Arena'ya geldi. İşte devlerin radarında yer alan futbolcular... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 10:07
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Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Cimbom'un Cedric Bakambu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Bayern Münih, puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Gruptaki ikinci yenilgisini de Alman ekibine karşı olan sarı-kırmızılılar 4 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı kritik karşılaşmayı bazı Avrupa devlerinin scoutları da tribünden takip etti.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Sarı-kırmızılılarda son iki sezonda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Avrupalı scoutların yakın takibindeydi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Bayern Münih mücadelesini izlemeye gelen İngiliz ve İtalyan scoutlar bol bol not tuttu.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Özellikle Boey'e ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Marsilya ve Milan'ın Fransız sağ bek için takibini sürdürdü öğrenildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

Kerem ve Abdülkerim Bardakcı da İtalyan takımlarının markajındaydı.

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