Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor! Bayern Münih maçında izlediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti.
Cimbom'un Cedric Bakambu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla 4'te 4 yapan Bayern Münih, puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.
Gruptaki ikinci yenilgisini de Alman ekibine karşı olan sarı-kırmızılılar 4 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.
Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı kritik karşılaşmayı bazı Avrupa devlerinin scoutları da tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılılarda son iki sezonda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Avrupalı scoutların yakın takibindeydi.
Bayern Münih mücadelesini izlemeye gelen İngiliz ve İtalyan scoutlar bol bol not tuttu.
Özellikle Boey'e ilginin yoğun olduğu öğrenildi.
Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Marsilya ve Milan'ın Fransız sağ bek için takibini sürdürdü öğrenildi.
Kerem ve Abdülkerim Bardakcı da İtalyan takımlarının markajındaydı.
Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Torreira da takip edilen futbolcular arasında yer aldı.