Alkışlar Cimbom'a

Galatasaray, Bayern Münih karşısındaki şansızlığını bir türlü kıramadı. Sarı-kırmızılı ekip dün de etkili bir futbol ortaya koysa da sahadan yenilgiyle ayrıldı: 2-1. Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz, Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip güçlü rakibi karşısında koro kor oynarken 43. dakikada İcardi ile net bir pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarıda Barış'a arkadan müdahalede bulunan Davies'e ikinci sarı kartı çıkmasını bekledik ama hakem eline cebine atmamayı tercih etti. 62'de ise Torreira'nın golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

4. HAFTAYI 4 PUANLA KAPATTIK

İstanbul'da olduğu gibi maçın son bölümünde Bayern Münih'in golleri geldi. Alman takımı, 80. dakikada ve 86. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kane'nin 80'deki kafa golünün iki kez incelenmesi ve geçerli sayılması tepki çekti. Galatasaray'ın tek golü 90+3'te Bakambu'dan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puanda kaldı. Bayern Münih 12 puana yükseldi ve 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray, grupların bir sonraki haftasında sahasında 29 Kasım'da sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bayern ise Kopenhag ile karşılaşacak.

KADRODA 1 DEĞİŞİM

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, Allianz Arena'da Bayern Münih karşısına tek değişiklikle çıktı. Sarı- kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Abdülkerim'i stopere çekip, Nelsson'un yerine Angelino'ya sol bekte görev verdi

ANGELINO ETKİLİYDİ

Galatasaray'da son haftalarda kadroya giremeyen Angelino, Bayern Münih maçına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki İspanyol sol bek, 78 dakika sahada kaldığı dev karşılaşmada, etkili futboluyla dikkat çekti. Angelino, 28 Ekim'de 10. haftada Rize'de 11'de maça çıkmış 45 dakika oynamıştı. İspanyol bek, sonrasında forma giymemişti.

KEREM VASATTI

Bayern karşısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olan Kerem Aktürkoğlu, beklenen katkıyı sağlayamadı. 90 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, pas tercihlerinde hata yaparken, Bayern savunmasını aşamadı. Aktürkoğlu, İstanbul'daki ilk maçta da net fırsatlardan yararlanamadığı için eleştirilmişti.

SERGIO'DAN ŞIK ASİST

Bayern'e kök söktüren Galatasaray'da son dönemin formda isimlerinden Oliveira, sonradan girmesine rağmen klasını konuşturdu. 69'da Kaan Ayhan'ın yerine giren Portekizli yıldız, 90+3'te umutlarımızı arttıran golümüzü hazırladı. Ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu farkı bire indiren golü attı.