UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray serüvenine devam ediyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray serüvenine devam ediyor.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle evinde oynadığı ilk maçı 3-1 kaybetmişti.
Rövanşta uzun süre rakibiyle başa baş oynayan Cimbom, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Bakambu'dan geldi.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Kara Kartal, deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibine ise 3-1 yenildi.
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak.
Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibini 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Temsilcilerimizin ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...
İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...
1 - İNGİLTERE: 93.928
2 - İSPANYA: 80.364
9- TÜRKİYE: 35.350
10- İSKOÇYA: 32.650