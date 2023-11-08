Haberler Galatasaray UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kupalarında gruplarındaki dördüncü maçlarını oynuyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma Alman devinin 2-1'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak, Fenerbahçe ise aynı organizasyonda deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'le karşı karşıya gelecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını yakından ilgilendiriyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:02
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Rövanşta uzun süre rakibiyle başa baş oynayan Cimbom, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek golü Bakambu'dan geldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Kara Kartal, deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibine ise 3-1 yenildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibini 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Temsilcilerimizin ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

1 - İNGİLTERE: 93.928

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

2 - İSPANYA: 80.364

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

3 - İTALYA: 76.855

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

4 - ALMANYA: 74.624

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

5 - HOLLANDA: 57.500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

6 - FRANSA: 56.331

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

7- PORTEKİZ: 50.149

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

8- BELÇİKA: 41.800

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