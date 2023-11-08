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Önlem alacağız

Galatasaray maçıyla sahalara dönecek olan Neuer, İcardi için, “Korkusuz ve cesur” yorumu yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Önlem alacağız

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Mauro İcardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Neuer, Arjantinli futbolcuya özel olarak hazırlandığını belirterek, "Hepimiz İcardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük" dedi. Neuer, İcardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" diye konuştu. Alman file bekçisi, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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