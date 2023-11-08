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Hızır gibi yetişti

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera'nın çekilen MR'ında kaslarda kanama ve yırtık, bağlarda esneme tespit edilmişti. 3 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan Muslera bir mucizeye imza attı ve dün antrenmana çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Hızır gibi yetişti

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera'nın çekilen MR'ında kaslarda kanama ve yırtık, bağlarda esneme tespit edilmişti. 3 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan Muslera bir mucizeye imza attı ve dün antrenmana çıktı. Takım arkadaşı İcardi gibi fedakarlığa hazır olan Uruguaylı 1 numara, iğneyle zorlu Bayern Münih deplasmanında kaleyi korumaya hazır. Muslera dün hocası Okan Buruk'la konuşarak oynamak istediğini ve Almanya kafilesine dahil edildi. Uruguaylı eldivenin bugün takımdaki yerini alması bekleniyor. Herhangi bir aksilik yaşanırsa eldivenler Günay'a geçecek.

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