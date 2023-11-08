Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin taktiğini belirledi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:46 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli hoca ilk maçta olduğu gibi cesur ve hücuma dayalı bir anlayışla sahada olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

İlk maçta Bayern Münih'e karşı 70 dakika sahayı dar eden sarı-kırmızılılar, Almanya'da da geri adım atmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Galatasaray özellikle savunma ve orta sahanın merkezine yapacağı baskılarla Bayern Münih'i hataya zorlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

90 dakika boyuncu şok pres uygulayacak Cimbom, tarihi bir galibiyet elde etmek için var gücüyle savaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesi konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları 5 kez gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Bayern Münih'i yine şaşırtacak!

Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım.

DİĞER
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamile mi? İddialara jet yanıt geldi!
CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlu'ndan türlü entrikalar: Özgür Özel'in elini niye kaldırmadı?
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
İşte İsmail Kartal'ın istediği yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Bayern maçı saat kaçta?
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk yine şaşırtacak! Taktiği... Buruk yine şaşırtacak! Taktiği... 10:46
Ayrılık talebini iletti! F.Bahçe'de sürpriz veda Ayrılık talebini iletti! F.Bahçe'de sürpriz veda 10:31
Real Madrid - Braga maçı ne zaman? Real Madrid - Braga maçı ne zaman? 10:27
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? 10:22
Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Lucescu'dan flaş açıklama Adı Beşiktaş işe anılıyordu! Lucescu'dan flaş açıklama 09:56
Babası konuştu! "Almanya için ben ikna ettim" Babası konuştu! "Almanya için ben ikna ettim" 09:55
Daha Eski
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 09:50
Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki Milan taraftarından Donnarumma'ya dolarlı tepki 09:47
G.Saray Bayern maçı saat kaçta? G.Saray Bayern maçı saat kaçta? 09:41
Icardi'den flaş paylaşım! Icardi'den flaş paylaşım! 09:40
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor! F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor! 09:35
İşte İsmail Kartal'ın istediği yıldız! İşte İsmail Kartal'ın istediği yıldız! 09:31