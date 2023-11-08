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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, flaş açıklamalarda bulundu. Performansıyla Avrupa devlerini peşine takan başarılı sağ bek, transfer görüşmesi yaptığı takımı duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 18:43
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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Galatasaray'da Sacha Boey geçen sezon yükselen performansını bu sezon da devam ettiriyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

23 yaşındaki oyuncunun adı Premier Lig devleri ile anılırken yaz transfer döneminde Arsenal ile bazı görüşmeler gerçekleştiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

CARRE'ye konuşan Sacha Boey, "Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

"ARSENAL İLE GÖRÜŞTÜM"
Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

"Mauro Icardi, Galatasaray'a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için kendimi hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maçında ilk golünü attı, idmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Saha içinde çok farklı, sadece topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor. Icardi sevgiye ihtiyaç duyan birisi. Taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için formasını sonuna kadar terletiyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, bu haberlerden etkilenmiyordu.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

O hiç etkilenmediği için bu tür şeyler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

"MARSİLYA HABERLERİ DOĞRUYDU"
"Marsilya haberleri doğruydu. Sonra neler oldu bilmiyorum. Ancak, Marsilya'nın teklifi vardı. Evet olabilir. Birçok futbolcu oynadı. Ben Parisliyim. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez."

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'dan flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı

Sacha Boey, 2021-2022 sezonunda Rennes'den 1.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Fransız futbolcu sarı kırmızılılarda 72 maçta forma giyerken 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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