Haberler Galatasaray Fernando Muslera: Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!

Fernando Muslera: Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız eldiveni Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fernando Muslera: Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız eldiveni Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI:

İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da, biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurduk ama önümüze bakma zamanı.

Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi.

Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var.

DİĞER
Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
G.Saray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan salladı ama yıkamadı!
Buruk'tan hakeme sert tepki!
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Kasım)
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan hakem sözleri: Yediğimiz gol öncesi... Buruk'tan hakem sözleri: Yediğimiz gol öncesi... 01:40
"Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!" "Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!" 01:36
Bakambu: Takımımla gurur duyuyorum Bakambu: Takımımla gurur duyuyorum 01:30
Kopenhag'dan müthiş geri dönüş! Kopenhag'dan müthiş geri dönüş! 01:24
Arsenal sürprize izin vermedi! Arsenal sürprize izin vermedi! 01:20
PSV'den kritik 3 puan! PSV'den kritik 3 puan! 01:19
Daha Eski
Real Madrid evinde kazandı! Arda Güler... Real Madrid evinde kazandı! Arda Güler... 01:16
Inter tek golle 3 puanı aldı! Inter tek golle 3 puanı aldı! 01:16
Buruk'tan hakeme sert tepki! Buruk'tan hakeme sert tepki! 01:04
İşte G.Saray'ın grubunda güncel puan durumu! İşte G.Saray'ın grubunda güncel puan durumu! 01:00
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanları Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanları 01:00
Aslan salladı ama yıkamadı! Aslan salladı ama yıkamadı! 00:55