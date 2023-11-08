Fernando Muslera: Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak!

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların yıldız eldiveni Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI:

İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da, biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurduk ama önümüze bakma zamanı.

Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi.

Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var.