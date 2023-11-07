GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Muslera açıklaması!

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Bizim tüm futbolcularımız bir kahraman. Bugün Muslera da bizimle beraber gelecek. Oynayacakmış gibi plan yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Muslera oynar ama önceliğimiz onun sağlığı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray, Almanya'ya gitti. Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçakla saat 16.00'da bu ülkeye giden sarı kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Bu arada Bayern Münih maç kadrosunda sakatlığına rağmen kaleci Fernando Muslera da yer aldı.

"YENMEK DIŞINDA BİR ALTERNATİFİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Almanya yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Bundan evvel ki galibiyet serisine bakarak herkes Bayern Münih'i favori olarak görüyor. Ancak Galatasaray her maça 3 puan için çıkıyor. Beraberliği aklımızın kenarından bile geçirmiyoruz. Yenmek dışında bir alternatifi doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ ONUN SAĞLIĞI'

Sakatlığı bulunan Fernando Muslera'nın kafilede yer aldığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Bizim tüm futbolcularımız, kaptanımız Muslera başta olmak üzere hepsi bir kahraman. Icardi iğneyle oynuyor. Dört hafta dinlenmesi lazım, sağlığını hiçe sayıyor ve oynuyor, böyle bir takımdaşlık var. Burada ben Okan hocamıza, yönetimimize, futboldan sorumlu yöneticimiz sayın Erden Timur'a çok teşekkür ediyorum. Muslera'nın bundan önceki sakatlıklarını hatırlayın, beklenenden çok daha kısa sürede oyuna girdi. Son antrenmandaki durumu nedir bilmiyorum ama kırık yok. Muslera'da bizimle beraber gelecek, oynayacakmış gibi plan yapıyoruz. Oynamazsa başta Günay olmak üzere diğer kaleci kardeşlerimiz hazır. Bugün Galatasaray formasını biri giyiyor ise takım tam olarak hazırdır. Ümit ediyorum ki Muslera oynar ama önceliğimiz onun sağlığı."

'BİR TARAFTAR OLARAK SÖYLÜYORUM; SÜPER KUPA TÜRKİYE SINIRLARINDA OYNANMALI'

Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynatılması kararı alınmasıyla ilgili soru üzerine Metin Öztürk, "O bizim yetkimizde olan bir konu değil. Bugün bildiğimiz kadarıyla Federasyon Başkanının bir basın toplantısı vardı, ne konuşuldu bilmiyorum. Bu tamamen federasyonun ukdesinde. Federasyon bunu Erzurum'da mı oynatır, Bursa'da mı oynatır, Samsun'da mı oynatır biz karışamayız. Ama benim bir taraftar olarak görüşürüm, 100'ncü yıla ait bir kupa ve bunun gerçek adı Süper Kupa falan değil, esas adı Cumhurbaşkanlığı kupasıydı. Biz hep böyle hatırlıyoruz, böyle biliyoruz ve hala da böyle düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı kupasının özellikle 100'üncü yılda Türkiye sınırları içinde olması, kazanan takıma da kupasının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesini arzu ediyorum. Federasyon kulüplere danışmak zorunda değil, federasyon ukdesinde olan bir konuda daha fazla yorum yapıp federasyonu sıkıntıya sokmaya gerek yok" şeklinde konuştu.