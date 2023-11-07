GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom B. Münih'e hazır! Okan Buruk'tan zorunlu 2 değişiklik

Galatasaray'da tüm dikkatler Bayern Münih maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 23.00'te Alman devine konuk olacak. Süper Lig'de Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen ve Fenerbahçe'nin yenilmesiyle zirveye kurulan Cimbom, Bayern Münih karşısında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibine top göstermeyen ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirmekte zorlanan temsilcimiz, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Almanya'daki maçta da hücum ağırlıklı bir futbol oynatacak.

A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Bayern Münih'ten puan kopartarak ilk 2 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında kadroda değişikliklere gitti. Victor Nelsson stopere, Abdülkerim Bardakçı sol beke, Kaan Ayhan orta sahaya, Hakim Ziyech hücuma geçti. 2-1 kazanan Galatasaray'da Bayern Münih deplasmanında da 1'i zorunlu 2 değişiklik olacak. Sakatlanan Muslera'nın yerine kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Abdülkerim'i tekrar stopere çekmeye hazırlanan Okan Buruk, sol bekte Angelino'yu oynatmayı düşünüyor. İlk maçta Kazımcan yetersiz kalmıştı.