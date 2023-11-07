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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki dördüncü maçında deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların o istatistiği dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:15
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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Alman temsilcileriyle deplasmanda yapılan maçlarda daha başarılı bir performans sergiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde Almanya'nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Galatasaray ile Alman takımları arasında yapılacak 32. maç olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Cimbom, Alman rakipleriyle daha önce yaptığı 31 mücadelede 7 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 13 müsabakadan beraberlik, 11 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 32 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 49 gole engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Cimbom, rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

BAYERN MÜNİH İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

BAYERN TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih maçı öncesi flaş detay!

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

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