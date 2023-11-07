Haberler Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmanda Kasımpaşa maçında kolundan sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera da takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da Münih'e hareket edecek.

DİĞER
3 çocuk annesi Bergüzar Korel 20 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı belli oldu!
Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Flaş Muslera gelişmesi!
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Muslera gelişmesi!
Bayern maçı öncesi flaş detay! G.Saray...
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! 13:45
RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? 13:33
Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? 13:29
Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı 13:26
Real Madrid - Braga maçı ne zaman? Real Madrid - Braga maçı ne zaman? 13:26
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? 13:22
Daha Eski
PSV - Lens maçı ne zaman? PSV - Lens maçı ne zaman? 13:18
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? 13:15
Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! 13:10
Flaş Muslera gelişmesi! Flaş Muslera gelişmesi! 12:45
Galatasaray Münih deplasmanına hazır! Galatasaray Münih deplasmanına hazır! 12:44
TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi 12:42