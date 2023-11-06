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TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Victor Nelsson'un ayrılığı kafaya koymasının ardından Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Danimarkalı stoperin yerine arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, eski yıldızı Marcao'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte sözleşme detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:08
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TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

İspanyol devi Sevilla'da gözden düşen Marcao, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Victor Nelsson ile ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da stoper arayışı başladı.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Savunma hattına önemli bir alternatif arayan Cimbom, gözünü eski yıldızına dikti.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin Galatasaray'a dönme hazırlığında olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

MARCAO SEVILLA'DA KAYBOLDU
2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Marcao, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU
Akşam'ın İspanya basınından derlediği habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

KİRALIK GELİYOR!
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Sevilla'nın da Marcao'nun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Ocak ayındaki ara transfer döneminde bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi.

TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.

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