TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Marcao Galatasaray'a dönüyor

İspanyol devi Sevilla'da gözden düşen Marcao, yeniden Süper Lig'e dönüyor.
Victor Nelsson ile ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da stoper arayışı başladı.
Savunma hattına önemli bir alternatif arayan Cimbom, gözünü eski yıldızına dikti.
Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin Galatasaray'a dönme hazırlığında olduğu iddia edildi.
MARCAO SEVILLA'DA KAYBOLDU
2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu.
Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Marcao, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.
TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU
Akşam'ın İspanya basınından derlediği habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede.
KİRALIK GELİYOR!
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Sevilla'nın da Marcao'nun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.
Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi.
Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.