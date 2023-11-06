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Tarih tekerrür edecek mi? Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1'le geçen Galatasaray, geride kalan 11 haftada hiç yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşmasında puan kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, rakibinden zirveyi aldı. Geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertlilerden liderlik koltuğunu devralan Aslan, sene sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Tarih tekerrür edecek mi? Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe...

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Geçen sezon şampiyonluk kupasına ulaşan ve çıkışını bu sezona da taşıyan Galatasaray, 11 haftalık maratonun sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor'la 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10 haftadır lider Fenerbahçe'den koltuğu devralmaya çalışıyordu. Üst üste 10 galibiyet alan Aslan, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesinin ardından haftayı 1. olarak tamamladı. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Galatasaray, şu ana kadar çıktığı 11 maçın 6'sını deplasmanda oynadı.

BIRAKMAYA HİÇ NİYETİ YOK

Bu sezon oynadığı derbilerde de bileği bükülmeyen Aslan, Trabzonspor'u 2-0, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla devirdi. Galatasaray, 2022- 2023 sezonunun 15. haftasında liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmış ve bir daha bırakmamıştı. O dönemde 14 maçlık müthiş bir galibiyet serisi yakalayan sarı- kırmızılı takım, ligin son 6 maçını da kazanarak kupaya uzanmıştı. Aslan, bu sezon da benzer bir senaryoyu uygulamak istiyor. Liderliği 11. haftada eline geçiren sarı- kırmızılılar, sezon sonuna kadar koltukta oturmayı planlıyor. Savaş ÇORLU

YİNE TRABZON YİNE LİDERLİK

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon liderlik koltuğuna oturmadan önce Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasından sonra İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 15. Haftada zirveye yerleşmiş ve ardından sezon sonuna kadar zirveden inmeyerek mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon da yine Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesi ile gelen lig liderliği taraftarlara 'acaba tarih tekerrür edecek mi?' dedirtmeye başladı.

KEHANETİ TUTTU, F.BAHÇE KAYBETTİ

G.Saray, Kasımpaşa karşısında zorlanmasına karşın Zaha'nın iki golüyle mutlu sona ulaşmayı başardı. Şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe ise Trabzon engeline takıldı. Sarı-lacivertli takımın mağlubiyeti, teknik direktör Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamaları akla getirdi. Buruk, "Şu andaki düşünce, 'iki takım da puan kaybetmeyecek. Sonucu kendi aralarındaki maçlar belirleyecek' şeklinde... Ama bence lig uzun. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak" demişti.

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