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Okan Buruk faktörü

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 45 maçta sadece 4 kez yenildi. 2.51 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Okan Buruk faktörü

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında harika bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan, bu sezon ise takımını Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de de henüz yenilgi almadı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 45 maç oynarken 36 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve sadece 4 kez yenildi. Buruk, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük koltuğunda çıktığı lig maçlarındaki rakiplerini en az bir kez yendi. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca ligde 2.51 puan ortalaması tutturdu.

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