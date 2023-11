Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"G.SARAY SÖZ KONUSUYSA HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR"

"Her gün takip ediyorum Avrupa futbolunu. Galatasaray'ı da her gün takip ediyorum. Benim mesleğim futbol. Bilgi alma amaçlı olmak herkesi takip ediyorum. Bunu içten değil de Köstence'den takip edebildiğim kadar ediyorum. Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray. Güzel bir kadro, güzel bir ekip var. Finansal olarak da kulüp iyi seviyede düşünüyorum. Avrupa'da kendini göstermiş futbolcular var. Çok güzel bir kadro kuruldu. Bundan sonra devamını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir. Yıllar önce bu başarı kazanıldı. Avrupa'nın en iyi takımı olmayı hedefliyor Galatasaray, çünkü daha önce Avrupa'nın en iyisi oldu. Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da başarılar kazanmıştır. Benim için her başarı gelebilir, imkan dahilindedir. Neden Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasın."