Haberler Galatasaray Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, GS TV'ye konuştu. Hagi, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi hedefi, yıldız golcüsü Icardi ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hagi'nin dikkat çeken sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 17:18
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Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, GS TV'ye konuştu.

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

Sarı-kırmızılı takımla ilgili birçok konuda görüş bildiren Hagi, çarpıcı açıklamalarda bulunudu.

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

Rumen efsanenin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"Galatasaray için oynadığım için gururluyum. Ümit ediyorum ki, oğlum da Galatasaray forması giyer."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"Galatasaray'ı çok özlüyorum. Constanta'da çok fazla işim var. İnşallah en kısa zamanda bir Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a gelmeyi çok istiyorum."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"G.SARAY'DAN GELECEK TEKLİFE AÇIĞIM"
"Galatasaray'dan gelecek bir teklife her zaman açığız. Özellikle altyapı açısından bir istek, talep varsa gerisi çok kolay. Neden olmasın."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"G.SARAY SÖZ KONUSUYSA HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİLDİR"
"Her gün takip ediyorum Avrupa futbolunu. Galatasaray'ı da her gün takip ediyorum. Benim mesleğim futbol. Bilgi alma amaçlı olmak herkesi takip ediyorum. Bunu içten değil de Köstence'den takip edebildiğim kadar ediyorum. Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray. Güzel bir kadro, güzel bir ekip var. Finansal olarak da kulüp iyi seviyede düşünüyorum. Avrupa'da kendini göstermiş futbolcular var. Çok güzel bir kadro kuruldu. Bundan sonra devamını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkar. Galatasaray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir. Yıllar önce bu başarı kazanıldı. Avrupa'nın en iyi takımı olmayı hedefliyor Galatasaray, çünkü daha önce Avrupa'nın en iyisi oldu. Galatasaray, bir Avrupa takımıdır. Avrupa'da başarılar kazanmıştır. Benim için her başarı gelebilir, imkan dahilindedir. Neden Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasın."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"Galatasaray'ın her mevkide çok iyi oyuncuları var. Büyük isimleri transfer ediyorsunuz ama o takımı kurmak zor olabiliyor. Güzel futbol oynayacak bir takım kurmak çok zor bir şey. Tek sonuç kazanmak olmalı tabii ki, başka sonuç kabul edilemez. Ben umuyorum ki, Galatasaray geçen seneye göre daha iyi bir sene geçirir. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ediyor Galatasaray. Her iki kulvarda başarı temenni ediyorum."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"G.SARAY, B.MÜNİH VE M.UNİTED İLE EŞİTTİR"
"Bayern Münih ve Manchester United büyük kulüplere saygı duymak lazım. Yenilmek normaldir. Bana göre Galatasaray da çok büyük bir kulüptür. Bayern Münih ve Manchester United ile eşittir. Old Trafford'da kazandı Galatasaray, Bayern Münih'e karşı 70 dakika eşit ve çok iyi oynadı. Son 30 dakikayı biraz daha çalışmak lazım, Bayern Münih gibi takımları yenmek için. Gördüğüm oyun beni sevindirdi. Galatasaray için her türlü başarı imkan dahilindi. Kulübün arkasında büyük bir tarih var. Çok iyi oyuncuları transfer etti. Şu an o performansları gösterme zamanıdır."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"ICARDİ EN İYİLERDEN BİRİ"
"Dünyanın en iyi futbolcularından biri Galatasaray'da oynuyorsa ona sevinmek, övünmek, mutlu olmak lazım. Her bir takımın Icardi gibi bir golcüye ihtiyacı var. Galatasaray'da böyle bir golcü var. Dünyanın en iyilerinden biri. Umut ediyorum ki böyle devam eder. Çok önemli bir oyuncu."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"BURUK'UN ÖNÜNDE MEYDAN OKUMA VAR"
"Okan Buruk, taraftarın istediği şampiyonluğu getirdi geçen sene. Şu an önünde yeni bir meydan okuma var. Geçen sene başardıklarını bu sene tekrar etmesi lazım. Galatasaray'da büyümüş, çok iyi tanıyan biri. Kendisine başarılar diliyorum."

Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! "G.Saray söz konusuysa hiçbir şey imkansız değildir"

"Galatasaray taraftarı her zaman 1 numaradır. Takımı bırakmasınlar, destek olsunlar, yanlarında olsunlar. Oyuncuların, onlara ihtiyacı var. O ruhu, o motivasyonu, adrenalini veren taraftardır. Galatasaray'ı sevmeye devam etsinler."

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